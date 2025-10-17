Parentes e amigos buscam por adolescente desaparecida há dois dias, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Pais de Helen Bruna vivem angústia desde o desaparecimento da filha em Parauapebas

De acordo com informações locais, a família de Helen Bruna, de 14 anos, procura pela jovem que está desaparecida desde a última terça-feira (14) em Parauapebas, no sudeste do Pará. A jovem, estudante da Escola Milton Martins, mora no bairro Nova Carajás.

Segundo familiares, Helen saiu de casa por volta das 17h30, após os pais saírem para o trabalho. Quando retornaram, por volta das 22h30, perceberam que a garota não estava mais em casa e, desde então, não tiveram mais notícias do paradeiro dela.

Ademais, a família, que reside na rua C35, quadra 733, lote 16, no Nova Carajás, segue em busca de informações que possam ajudar a localizar Helen. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente pode entrar em contato pelo telefone (94) 98412-1465 para ajudar a família e a polícia a localizar a jovem desaparecida.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:00:00

