Paroquia Santa Luzia realiza Cursos de Preparação para o BATISMO em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Em Novo Progresso (PÁ), a Igreja Católica Santa Luzia promoveu um curso sobre o Sacramento do Batismo. A aula presencial foi realizada na Capela Santa Lzia no Bairro Santa Luzia no dia 11 de maio de 2025. O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre este sacramento e dar pistas de como superar os desafios para uma efetiva ação pastoral no contexto da iniciação a vida cristã.

O curso foi ministrado pelo Padre João Pedro Pinheiro, Cecilia Cardoso Sanches, Renati Keifer, Ari dos Santos, Laura Pissinato e Roseli

Aparecida de Araújo Eloi. A duração do curso é de 5 horas.

Veja Horário do curso de preparação de pais e padrinhos

Início: às 13h30min até as 18h

Local do curso: Capela Santa Luzia

Batizado: Igreja Matriz Santa Luzia, ás 8h.

O curso para pais e padrinhos é realizado sempre no segundo sábado do mês, e a missa do batismo é realizada sempre no terceiro domingo do mês. As inscrições para os cursos podem ser feitas de forma presencial ou por telefone (93) 9 8109-9898.

Certificado

É entregue um certificado aos participantes após a conclusão do curso.

Documentos necessários para inscrição

Por que é importante ministrar o Batismo em uma criança?

Em nossa Igreja, os sacramentos da iniciação são: batismo, Eucaristia e crisma, sendo o primeiro a porta de entrada para os demais. Após o batismo, os pais e padrinhos se tornam os principais evangelizadores e catequistas dos neobatizados, vão ensiná-los sobre a fé e proporcionar-lhes experiências de oração. O padrinho deve ser presente e dar testemunho de fé em Jesus Cristo, esse é o maior presente que pode e deve dar ao seu afilhado. O batismo, além da graça da filiação divina, concede o perdão dos pecados. A criança possui pecado? Sim, ela possui o pecado original, que significa o mal cometido por Adão e Eva. Eles foram chamados à santidade original – todos os homens foram e são chamados à santidade em Adão e Eva. Uma vez que os primeiros pais pecaram pela desobediência, a santidade original foi ferida. O apóstolo São Paulo confirmou isso quando disse: “Assim como, pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação…” Mas como uma criancinha pode ter pecado? O pecado não foi cometido e sim transmitido. O Catecismo da Igreja Católica ainda ensina “é um pecado «contraído» e não «cometido» um estado, não um ato.” (n. 404), e a consequência dele é a morte da alma. Por essa razão, a Igreja confere o batismo às crianças. Que desgraça foi o pecado original! No entanto, o mesmo São Paulo continuou: “Assim também, pela obra de justiça de um só [Cristo], virá para todos a justificação que dá a vida” (Rm 5,18). Jesus Cristo concede a graça da santidade original graças à Sua Páscoa e todo aquele que O acolhe e é batizado e salvo (cf. Mc 16,16).

“Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o Reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro: quem não receber o Reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará” (Lc 18,15-17).

ESCOLHA DOS PADRINHOS: É fundamental a escolha dos padrinhos de Batismo, que pode ser: um homem; ou uma mulher, ou um casal (homem e mulher, não necessariamente casados entre si), que devem ao menos serem Batizados e maiores de 16 anos. O ideal é que sejam crismados (Sacramento da Confirmação/Crisma) e, se casados, sejam casados na Igreja.Os padrinhos irão, conjuntamente com os pais, assumir a responsabilidade de incentivar na Fé Católica seu afilhado, por isso, é importantíssimo que sejam praticantes da Fé Católica, que comunguem, que recebam e valorizem os sacramentos da Igreja, que participem da Vida Comunitária da Paróquia. Para o padrinho ou madrinha de Consagração à Nossa Senhora (1 pessoa, somente) e, como seu nome não irá constar na Certidão de Batismo, não lhe é exigida sua participação no Curso de Preparação do Batismo (embora, se quiser possa participar, sim!). Espera-se que esta pessoa, além de Católica praticante, seja devota à Nossa Senhora, que estimule seu afilhado na Vida da Igreja e na devoção à nossa Mãezinha Santíssima.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/10:51:59

