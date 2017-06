Parte de teto de escola desaba em Santarém

Parte do teto da biblioteca da Escola Estadual Frei Ambrósio, localizada em Santarém, no oeste paraense, desabou por volta das 17h30 desta segunda-feira (12). O incidente não deixou feridos.

Após a queda da estrutura, o local foi interditado por militares do Corpo de Bombeiros, que temem novo desabamento.

De acordo com informações de denunciantes, uma obra de reforma da escola iniciou há quase três anos e nunca foi concluída. A Frei Ambrósio é a mais antiga de Santarém, fundada em 03 de maio de 1900.

POPULAÇÃO INDIGNADA

A demora na conclusão das obras, inclusive, motivou críticas e cobrações ao governador Simão Jatene (PSDB), pela população de Santarém, durante visita do político na cidade, no último sábado (10).

O povo de Santarém questionou a visita do governador – que tinha o objetivo de inaugurar uma escola técnica – sem ter ao menos finalizado a obra na escola Frei Ambrósio.

RESPOSTA

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que “tão logo tomou conhecimento do ocorrido na Escola Estadual Frei Ambrósio, em Santarém, acionou a equipe de engenharia que encontra-se no município para tomar as medidas cabíveis”.

Ainda por meio do texto, a Seduc diz que a “direção da escola informou à secretaria que não houve nenhuma vítima no local. Os trabalhos de recuperação do telhado deverão ser executados em um tempo médio de 20 dias. A Seduc mantém a previsão de conclusão das obras de reforma da escola para o mês de agosto deste ano”.

