Parte do ouro apreendido em Roraima teve origem em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | A apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal ocorreu nesta segunda-feira (4), em Boa Vista.

Fontes ligadas ao Portal Giro confirmam que parte do ouro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, nesta segunda-feira (4), em Boa Vista, seria de Itaituba. Além disso, ao ampliar as imagens, é possível notar que algumas barras estão marcadas com a frase: “Trabalho Amazonas ITB”, o que indica que seriam originárias do município.

No total, foram apreendidos 103 kg de ouro, divididos em barras, avaliados em R$ 61 milhões, segundo a cotação atual do Banco Central.

A suspeita é de que o veículo com o ouro tenha saído de Rondônia, conforme informações da Casa de Governo, órgão do governo federal que atua no combate ao garimpo ilegal em terras indígenas em Roraima.

Também há indícios de que o ouro seria levado para a Venezuela ou para a Guiana, países que fazem fronteira com o estado.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/13:18:54

