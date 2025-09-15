Participante do Shark Tank Brasil morre ao saltar de paraquedas no Rio de Janeiro

O empresário Gabriel Farrel, 31, fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, morreu neste domingo (14) em um acidente aéreo na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Farrel tinha saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu como esperado.

Formado em engenharia, ele decidiu seguir a paixão pela gastronomia e iniciou a carreira com uma pizzaria móvel para eventos. Em 2018, inaugurou a primeira unidade da Borda e Lenha, voltada para delivery. O negócio se expandiu e, em 2020, ganhou projeção nacional após receber investimento de dois empresários no programa Shark Tank Brasil.

Ativo nas redes sociais, Farrel reunia mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, onde compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e registrava também momentos praticando esportes radicais, como paramotor (parapente motorizado) e base jump.

No último post, publicado neste sábado (13), ele aparece correndo ao nascer do sol na Praia de São Conrado, ao lado do cachorro, acompanhado da mensagem: “Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível”. A publicação abriu espaço para amigos próximos lamentarem a morte. O cantor Xamã escreveu: “Estou sem acreditar”. A morte do empresário foi confirmada por familiares.

O também cantor Alan Bernardes lamentou a morte de Farrel: “Meu irmão, é difícil acreditar que não teremos mais essa alegria contagiante por perto. Obrigado por todo o carinho comigo, Garcinha! Você está guardado no meu coração! ‘Voa, passarinho, voa’. A atriz Dandara Mariana o definiu como “um cara legal”. “Que tristeza meu Deus… Gabriel”, escreveu.

Fonte: OUL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/14:41:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...