Participe da triagem para exames gratuitos da Carreta do Hospital de Amor em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Atendimento será no Lions Club do bairro São Marcos, a partir das 8h, com entrega de 110 fichas.

A população de Novo Progresso terá neste domingo (31) a oportunidade de garantir atendimento gratuito da Carreta do Hospital de Amor, que estará na cidade no dia 4 de setembro.

A triagem para preenchimento das fichas acontece no Lions Club, bairro São Marcos, a partir das 8 horas da manhã. Serão disponibilizadas 110 fichas, divididas entre exames preventivos para homens e mulheres.

📍 Distribuição das fichas:

PCCU (preventivo) – mulheres de 25 a 64 anos: 40 fichas

PSA (próstata) – homens de 40 a 69 anos: 40 fichas

Exame de pele – idade livre: 30 fichas

✅ Para garantir o atendimento é necessário apresentar xerox da identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/16:42:03

