Partiu! Goleador do Flamengo é vendido para o All-Hilal

Michael foi o destaque do time na temporada | Foto: Reprodução/Web

Desde 2020 no time, o jogador foi o goleador do Mengão em 2022.

Enfim, negócio fechado, Paulo Souza não poderá contar mais com Michael para seus planos no Flamengo. No início da tarde desta quinta-feira (27), o atacante teve acordo fechado com o All-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador terá grande possibilidade de ser inscrito e disputar o mundial de clubes, em fevereiro, já que o time saudita está na segunda rodada da competição.

A negociação do atacante entre a equipe o Rubro-Negro e o time saudita avançou bastante nas últimas semanas, entretanto, alguns detalhes quanto ao percentual que o Goiás (que tem direitos do atleta) receberia, estavam sendo ajustados. Desta forma, a questão foi resolvida, deixando a negociação livre. Os valores giram em torno de R$ 46 milhões.

O jogador, que atuava no Goiás, chegou ao Flamengo em 2020, cheio de expectativas pelo que tinha feito no time de Goiânia, na temporada de 2019. Entretanto, o jogador não conseguia se encaixar na equipe.

Quando Renato Gaúcho assumiu o time, o atleta teve mais minutos de jogo e emplacou, se tornando ao lado de Gabigol e Arrascaeta, o principal jogador do time.

Pelo Flamengo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/11:05:07

