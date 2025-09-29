Passageira desmaia em avião e é atendida pelo ministro da saúde antes de decolagem

Foto: Reprodução | Segundo a assessoria do ministério, a mulher sofreu um quadro de hipoglicemia e chegou a desmaiar pouco antes da decolagem

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, prestou atendimento médico a uma passageira que passou mal dentro de um avião que partia de Brasília para o Rio de Janeiro, na manhã de sábado (27).

Segundo a assessoria do ministério, a mulher sofreu um quadro de hipoglicemia e chegou a desmaiar pouco antes da decolagem. Padilha, que é médico, foi chamado pela tripulação, realizou o atendimento inicial e acompanhou a paciente durante todo o voo. A aeronave seguiu viagem normalmente.

Nas redes sociais, o ministro comentou o episódio ao repostar uma publicação sobre o caso, escrevendo: “Médico é médico 24 horas por dia.”

Padilha viajou ao Rio para participar da inauguração das novas instalações do Hospital Federal do Andaraí (HFA).

