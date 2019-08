Passageiro morre após carro bater em poste em Rurópolis; duas pessoas foram levadas para o hospital

Carro bateu em poste e passageiro morreu no local — Foto: Reprodução/redes sociais

Caso aconteceu no domingo (18). De acordo com a polícia, a suspeita é que o condutor tenha perdido o controle do carro.

Um homem morreu após o carro que estava ter batido em um poste na cidade de Rurópolis, no oeste do Pará. A vítima, identificada como, Franklin Lisboa Lopes estava no banco do carona.

De acordo com a polícia, a suspeita é que o condutor tenha perdido o controle do veículo. O passageiro morreu na hora.

O motorista e outro ocupante do veículo foram levados para o Hospital Municipal de Rurópolis.

O corpo foi removido do local e encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Santarém, onde será submetido a Exame Cadavérico. Um inquérito será instaurado para apurar os fatos.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

