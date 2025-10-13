Passageiro morre após ser arremessado de carro que capotou em Parauapebas (PA)

Foto: Ilustração | O caso aconteceu na manhã de sábado (11), na rodovia PA-160, bairro Cedere

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de sábado (11) resultou na morte de um homem ainda não identificado, na rodovia PA-160, bairro Cedere, em Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima estava em um carro que capotou e foi lançada para fora do veículo com o impacto.

O motorista, identificado como Bruno Teixeira de Oliveira, foi detido pela Polícia Militar, suspeito de estar dirigindo sob efeito de álcool. Moradores acionaram a polícia por volta das 7h, após presenciarem o acidente. Quando os agentes chegaram, encontraram o passageiro já sem vida, caído a cerca de 10 metros do local onde o carro parou.

Segundo informações apuradas no local, Bruno teria perdido o controle da direção, percorrendo cerca de 200 metros fora da pista antes de o carro capotar. A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo e os procedimentos periciais. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/17:36:41

