Passageiro perde voo, vandaliza aeroporto e agride funcionário de companhia aérea em Pelotas

Passageiro vandalizou aeroporto e agrediu funcionário de companhia aérea após perder voo em Pelotas — Foto: Stéfane Costa/RBS TV

Homem viajaria com a família para Santa Catarina, mas chegou ao local depois do horário limite para embarque e foi impedido de acessar a aeronave pela equipe da Voepass.

Um homem vandalizou o aeroporto de Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul, e agrediu um funcionário do terminal após perder um voo. Depois, fugiu do local junto da esposa e dos filhos.

De acordo com a assessoria de comunicação do aeroporto, o caso aconteceu no domingo (9). O passageiro era cliente da Voepass Linhas aéreas e voaria com a família para Florianópolis, em Santa Catarina. No entanto, chegou após o horário limite de embarque e, por isso, foi impedido pelos funcionários de acessar a aeronave.

Por causa disso, deu um soco em um dos funcionários, invadiu a sala deles pela área de balanças, quebrou janelas e também a porta de acesso ao terminal (veja as fotos acima).

De acordo com a assessoria do aeroporto, o funcionário recebeu atendimento médico, mas passa bem. Ele precisou receber pontos e está de atestado médico.

Em nota, a companhia aérea divulgou que “repudia qualquer ato de violência e reforça a importância de seguir todos os procedimentos e protocolos em suas operações para manter a segurança de todos”.

A Polícia Civil investiga o caso.

Nota da Voepass

“A VOEPASS Linhas Aéreas lamenta o ocorrido na manhã de 9 de fevereiro de 2025, em que um passageiro, que se apresentou para check-in após o encerramento do mesmo, ao receber a negativa do processo e consequentemente do embarque, agrediu um dos colaboradores da companhia aérea, além de depredar parte do aeroporto.

O colaborador da VOEPASS recebeu atendimento imediato no local e posteriormente foi levado ao hospital e a Brigada Militar foi acionada.

A VOEPASS compartilha ainda que repudia qualquer ato de violência e reforça a importância de seguir todos os procedimentos e protocolos em suas operações para manter a segurança de todos.”

Fonte: Stéfane Costa, RBS TV e g1 RS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/15:03:45

