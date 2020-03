Passageiros descem dos carros com malas para tentar chegar ao aeroporto a pé

(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal) – Em virtude dos alagamentos na avenida Júlio César, muitos veículos não estão conseguindo atravessar a via



O alagamento na avenida Júlio César por conta das chuvas que atingem a cidade nesta segunda-feira (09) está provocando transtorno para quem tem que chegar ao Aeroporto Internacional de Belém. Isso porque a via, nas proximidades do local, está completamente alagada e muitos carros não conseguem passar. Na tentativa de chegar ao aeroporto, muitos passageiros que pretendem pegar um voo nas próximas horas estão tendo que descer dos veículos com suas bagagens para ir andando até o aeroporto ou até uma parada de ônibus para pegar uma linha que consiga atravessar o alagamento e parar mais próximo ao terminal. Veja as fotos:

(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)



(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O medo dos passageiros é não conseguir embarcar por conta dos atrasos provocados pelo extenso congestionamento em virtude dos alagamentos no perímetro.

