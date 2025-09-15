Passeio em família termina em tragédia: biomédico morre afogado na Praia do Preá, no Ceará

(Reprodução/Redes Sociais) – Um passeio em família terminou em tragédia na tarde deste domingo (14) na Praia do Preá, em Cruz, litoral do Ceará. O biomédico Gerlandio Marcos Teixeira, de 33 anos, entrou no mar para um banho e não retornou.

Minutos depois, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram Gerlandio desacordado na água. Ele foi levado a um posto de saúde, mas não resistiu.

Gerlandio trabalhava como coordenador do Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Acaraú e também exercia funções no Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) do município. Além de seu trabalho na área da saúde, era bastante conhecido pela atuação religiosa, como catequista e cantor no coral da Paróquia São Francisco, em Cruz.

A morte do biomédico gerou grande comoção entre familiares, colegas de profissão e membros da comunidade católica. A Prefeitura de Acaraú e a Paróquia São Francisco divulgaram notas de pesar, ressaltando a importância da contribuição de Gerlandio tanto no serviço público quanto na vida comunitária.

