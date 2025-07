Pastor de Novo Progresso participa de despedida emocionante da prima Juliana Marins no RJ

Foto: Reprodução | O pastor Rodrigo Marins, morador de Novo Progresso (PA), esteve presente nesta sexta-feira (4) no velório de sua prima Juliana Marins, publicitária encontrada morta após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. A cerimônia de despedida ocorreu no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói (RJ), cidade onde Juliana residia.

Rodrigo, que viajou até o Rio de Janeiro para acompanhar de perto o momento de luto, compartilhou com a equipe do Jornal Folha do Progresso imagens do velório e falou da dor da família. “É um momento muito difícil. A dor é grande, mas a fé e a união da família têm sido nosso sustento”, afirmou o pastor emocionado.

Familiares e amigos compareceram para prestar as últimas homenagens à jovem, cujo corpo chegou ao Brasil na última terça-feira (1º). A cerimônia foi dividida em duas partes: das 10h às 12h para o público, e das 12h30 às 15h com acesso restrito a parentes e amigos próximos.

O pai de Juliana, Manoel Marins, também expressou sua dor em meio à comoção: “Vocês não sabem o que estou sentindo por dentro”. A família, inicialmente, pretendia cremar o corpo da jovem, mas optou pelo sepultamento após reconsiderações relacionadas à possibilidade de uma nova autópsia, solicitada pela Defensoria Pública da União.

Juliana morreu em circunstâncias que ainda geram questionamentos. Segundo relato da família, houve falhas na segurança da trilha e demora no resgate. O pai da jovem lamentou a precariedade dos serviços locais e reforçou a necessidade de revisão dos protocolos de segurança no turismo de aventura da Indonésia.

A presença do pastor Rodrigo Marins, representando a cidade de Novo Progresso, reforça o vínculo familiar e o apoio espiritual neste momento de profunda dor. A comunidade local se une em oração pela família Marins.

