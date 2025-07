Pastor evangélico provoca polêmica ao criticar imagem de Sant’Ana durante romaria católica no interior do Pará

Círio marca a devoção à imagem de Sant’Ana, padroeira do município — Foto: Divulgação/Mosconi Miranda

Vídeo gravado por pastor viralizou nas redes sociais e fomentou críticas da comunidade católica e da OAB. Círio de Sant’Ana é realizado há mais de 300 anos e celebra a padroeira da cidade.

Um vídeo publicado nas redes sociais no último sábado (19) gerou forte reação na comunidade de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Nas imagens, um pastor da Assembleia de Deus da Vila de Maiauatá critica a veneração à imagem de Sant’Ana, padroeira do município, com declarações consideradas ofensivas à fé católica.

No vídeo gravado pelo próprio pastor, Wilckson Almeida Castro, que congrega na Assembleia de Deus da vila, critica quem participa da romaria – uma das mais tradicionais da região, realizada há mais de 300 anos.

“Estamos aqui nas ruas de Maiuatá e eu vi uma cena inusitada: eu passei agora aqui, eu vi um monte de católicos em volta de uma santa, Sant’Ana. É a fé que eles têm. Eles acreditam nela, mas não é a nossa fé”, diz.

Em seu discurso, o pastor segue pontuando diferenças na crença católica e evangélica. “O que me chamou atenção foi pessoas de idade, na rua, no sol, para adorar um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Nós que temos a Bíblia, nós sabemos disso. Eu espero que um dia o povo chegue a esse conhecimento, a essa verdade”.

Até a publicação desta reportagem, o pastor não havia se pronunciado sobre a polêmica.

Polêmica

As falas repercutiram negativamente entre fiéis e lideranças religiosas. Em nota oficial, a Paróquia de Sant’Ana, vinculada à Diocese de Cametá, manifestou “profundo repúdio” à atitude do religioso, argumentando que o conteúdo do vídeo atinge diretamente a devoção da comunidade, desrespeita os símbolos sagrados do catolicismo e fere o princípio do respeito inter-religioso previsto na Constituição Federal.

A paróquia também destacou que o vídeo expõe, sem autorização, adolescentes e jovens do projeto social EMUPAS, o que infringe normas da legislação brasileira relativas à proteção de imagem de menores.

Na segunda-feira (21), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, Subseção de Abaetetuba, também se pronunciou publicamente. Em nota, a entidade manifestou preocupação institucional e repúdio às declarações do pastor, que classificou como desrespeitosas à prática católica de veneração de imagens.

A OAB reforçou que a liberdade religiosa é um direito fundamental e que atitudes como a registrada no vídeo podem configurar crime de intolerância religiosa, conforme o artigo 20 da Lei nº 7.716/1989. A entidade ainda conclamou o Ministério Público do Estado do Pará e a Polícia Civil a apurarem o caso e tomarem as providências cabíveis.

A OAB ressaltou que a Festa de Sant’Ana constitui patrimônio cultural e religioso do povo de Igarapé-Miri, indo além da tradição católica. Para a entidade, trata-se de um símbolo da identidade social e cultural da cidade, em especial de suas comunidades ribeirinhas, cuja fé está fortemente vinculada a essa celebração centenária.

Uma tradição de mais de três séculos

A festividade em honra a Sant’Ana ocorre há 311 anos e é considerada uma das mais antigas manifestações religiosas do estado do Pará. A devoção começou no início do século XVIII, quando imigrantes portugueses trouxeram a imagem da santa para a região. Em 1714, ocorreu a primeira festa em homenagem à padroeira, e em 1740 foi construída a igreja matriz, possivelmente com projeto do arquiteto italiano Antônio Landi. A tradição se consolidou como o maior evento religioso da região do Baixo Tocantins.

O Círio de Sant’Ana, realizado anualmente em julho, movimenta milhares de fiéis em procissões terrestres e fluviais. Além do aspecto religioso, a festividade envolve a economia local, especialmente o comércio informal, o turismo religioso, o transporte fluvial e a produção artesanal. Para muitas famílias, é também uma forma de reafirmar sua fé e identidade coletiva. A festa representa, para o povo igarapé-miriense, uma expressão viva de pertencimento, história e resistência cultural.

Liberdade religiosa e diálogo inter-religioso

A Paróquia de Sant’Ana destacou, em sua nota, que a veneração aos santos é um elemento tradicional da fé católica, que os reconhece como modelos de vida cristã, mas não como divindades. A Igreja reserva exclusivamente a Deus a adoração. Ao atacar símbolos sagrados da fé católica, diz o comunicado, o pastor não apenas desrespeita práticas religiosas históricas da comunidade, mas também rompe com princípios de convivência pacífica entre diferentes credos.

“Lamentamos que, em pleno século XXI, ainda se recorra à intolerância como forma de evangelização”, afirma a paróquia.

A nota conclui com um apelo ao respeito mútuo entre diferentes expressões de fé e afirma que a resposta ao episódio deve ser o diálogo e a busca da paz.

A OAB, por sua vez, reafirmou seu compromisso com a liberdade religiosa, a laicidade do Estado e a dignidade da pessoa humana. Para a entidade, a convivência harmônica e o respeito entre religiões são pilares do Estado Democrático de Direito.

Desdobramentos

Com a repercussão do vídeo, o caso agora pode ganhar desdobramentos jurídicos. A mobilização da OAB e da comunidade católica deve resultar na formalização de representações junto ao Ministério Público do Estado do Pará, que poderá investigar se houve incitação à intolerância religiosa ou violação de direitos fundamentais. A Delegacia de Polícia Civil também foi citada nas manifestações como responsável por averiguar o caso.

Enquanto isso, os fiéis seguem com a programação da festividade de Sant’Ana, marcada pela fé, resistência cultural e, agora, pelo desejo de que a paz religiosa se restabeleça na comunidade. Para muitos moradores, o episódio serviu de alerta sobre os desafios ainda presentes na convivência entre diferentes credos, mesmo em localidades marcadas por uma história de fé tão profunda quanto a de Igarapé-Miri.

