Pastor morre ao ser esfaqueado após dar carona para desconhecido em Jacundá; suspeito é preso

Pastor morre ao ser esfaqueado após dar carona para desconhecido em Jacundá. (Foto: Correio de Carajás)

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (14), na região do km 60 da rodovia PA-150

Antônio Dias Figueredo, de 66 anos, morreu ao ser esfaqueado na tarde de segunda-feira (14), em Jacundá, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi atacada após dar carona para um homem desconhecido na região do km 60 da rodovia PA-150. O suspeito do crime está preso.

Os relatos preliminares são de que Antônio, que era pastor, conduzia sua motocicleta por uma vicinal no sentido Vila Rouxinol, zona rural do município, por volta das 15h. A vítima teria dado carona a um desconhecido que, minutos depois, o esfaqueou na região abdominal.

Mesmo ferido, o religioso conseguiu pilotar o veículo até sua casa. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Municipal de Jacundá. No entanto, a vítima faleceu antes de ser transferida para outra unidade.

A Polícia Militar foi acionada. Uma guarnição do 50º Batalhão de PM atendeu à ocorrência e iniciou as buscas com base nas informações repassadas por familiares. Por volta das 17h, a equipe localizou o suspeito em uma área próxima. Identificado até o momento somente como Josiel, o homem foi encontrado dentro do porta-malas de um veículo Fiat branco. Ele teria sido detido por populares, que o agrediram e atingiram sua perna com um disparo de espingarda.

Com Josiel, foram apreendidos uma faca Tramontina com cabo preto, uma mochila e uma carteira com cartões e roupas. Em seguida, a equipe policial o conduziu ao Hospital Municipal para atendimento médico e apresentou o suspeito na unidade policial para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.

Amigos e familiares de Antônio lamentaram o ocorrido. A vítima seria muito querida e conhecida por fazer parte da comunidade evangélica da cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Jacundá trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/07:00:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...