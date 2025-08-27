Pastor mototaxista é procurado por estuprar e ameaçar mulheres

(Foto:Reprodução) – Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o homem ainda teria ameaçado as vítimas, para que elas não revelassem os crimes e não o denunciassem

Um pastor evangélico, conhecido na região de Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus (AM), é procurado sob suspeita de ter estuprado e ameaçado duas mulheres.

Marcos Avelino Lima, de 45 anos, que também atuava como mototaxista, teve sua imagem divulgada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru. Os investigadores pedem que a identidade do suspeito seja divulgada.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, as investigações iniciaram quando uma das vítimas, de 18 anos, denunciou que havia sido abusada sexualmente por um suposto mototaxista, após ele desviar o caminho e levá-la para um hotel do município.

Conforme a delegada, o pastor teria ameaçado a vítima, dizendo que seria envolvido com tráfico de drogas, a fim de amedrontá-la para que ela não o denunciasse. “Ainda descobrimos que ele teria feito outra vítima em 2018, com o mesmo modus operandi. Na época, a mulher tinha 26 anos e também foi ameaçada pelo autor”.

De acordo com a delegada, o homem é pastor de uma igreja evangélica de Manacapuru e, nas horas vagas, atua como mototaxista no município. A prisão preventiva dele já foi solicitada e deferida pelo Poder Judiciário.

A PCAM ressalta que quem tiver conhecimento sobre o paradeiro de Marcos Avelino pode repassar as informações aos números (92) 99393-7363, da DEP de Manacapuru, ou 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

