Pastora diz que Pica-Pau tentou matar seu filho

Foto: Reprodução | Nadir Silva, que já afirmou ter visto famosos no inferno, voltou a causar polêmica com declaração sobre o desenho infantil.

A pastora Nadir Silva, conhecida por declarações polêmicas nas redes sociais, voltou a gerar repercussão nesta semana ao afirmar que o personagem Pica-Pau, do famoso desenho animado, tentou matar seu filho.

“Todo tipo de jogo, desenho é oriundo do inferno. Esse demônio do Pica-Pau tentou matar seu filho, que tinha uma moto. Ele até vendeu a moto”, declarou Nadir em um vídeo publicado em suas redes.

A religiosa ainda relatou que o personagem teria “perseguido” o filho durante o suposto episódio. “Eu ouvi a cantiga dele: ‘he he he’… perseguindo meu filho na moto com essa cantiga. Isso é oriundo do inferno. Ele veio para matar o meu filho”, completou.

Quem é Nadir Silva

Nadir Silva é a criadora do canal A Casa da Pastora, no YouTube, onde soma mais de 130 mil inscritos. Ela ganhou notoriedade após afirmar ter “visto” personalidades como Paulo Gustavo, os Mamonas Assassinas e MC Kevin no inferno.

Desde então, suas falas têm viralizado e rendido uma série de memes e debates nas redes sociais, especialmente por associar produtos da cultura pop a manifestações malignas.

Fonte: Diário do Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/10:51:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...