Pastora e marido são presos suspeitos de manter em cárcere privado mulher que morreu por desnutrição em Belém

‘Pastores’ presos no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil do Pará

Segundo denúncias, a vítima era forçada a fazer trabalhos domésticos e estava em estado de desnutrição severa, além de ser alvo de violência emocional.

A Polícia Civil do Pará decretou a prisão preventiva da pastora Marleci Ferreira de Araújo, e do marido dela, Ronnyson dos Santos Alcantara. O casal é acusado de submeter uma mulher a maus-tratos físicos e psicológicos, que culminaram na morte da vítima.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os agentes receberam, no dia 15 de maio deste ano, uma denúncia sobre as condições em que a vítima, identificada apenas como Flávia, vivia enquanto morava com o casal. Segundo a denúncia, ela era obrigada a realizar trabalhos domésticos e apresentava estado de desnutrição.

Ainda conforme a polícia, no mesmo dia eles foram até a casa onde a vítima estava. Do portão, chamaram pela mulher, que apareceu visivelmente debilitada e com aspecto físico extremamente magro. Ela negou os fatos, alegando manter relação de amizade com o casal e de ser vítima de intolerância religiosa por parte da própria família.

Ainda de acordo com a polícia, diante da negação da mulher, uma inspeção foi realizada no cômodo e constatou condições precárias de moradia, além de indícios de possível alienação emocional – entenda mais ao final da reportagem.

Os agentes revelaram que depoimentos de familiares da vítima confirmaram a situação de violência psicológica.

No dia 19 de junho, a Polícia Civil foi informada sobre a morte da vítima, causada por desnutrição grave, conforme apontado pelo laudo médico. Segundo o boletim de atendimento hospitalar, a mulher foi levada pelo casal ao Pronto Socorro Municipal (PSM) do Guamá. Eles se apresentaram como “vizinhos” da vítima e a deixaram no local sem qualquer documentação.

A polícia informou que, após a morte, a dupla fugiu do local ao serem informados pela assistente social da necessidade de registro de ocorrência, por conta da suspeita de morte decorrente de maus-tratos, apontada pela médica responsável pelo atendimento.

Diante do caso, o casal foi preso preventivamente. A PC ainda realizou busca e apreensão contra os investigados. O g1 tenta localizar a defesa do casal.

Quais as diferenças entre a prisão temporária e a preventiva?

O que é alienação emocional?

Segundo especialistas, a alienação emocional é um fenômeno psicológico caracterizado pela incapacidade da pessoa expressar ou sentir emoções de forma adequada, gerando desconexão com os próprios sentimentos.

O distanciamento pode se manifestar em dificuldades de identificar emoções, apatia, sensação de vazio ou indiferença diante de situações que normalmente despertariam reações emocionais.

Pessoas que vivenciam sob a alienação emocional frequentemente relatam isolamento, o que pode comprometer a qualidade das relações interpessoais e o bem-estar.

As causas da alienação emocional são variadas e podem envolver fatores sociais, culturais e psicológicos, como experiências traumáticas, ambientes familiares disfuncionais, pressão social ou excesso de estresse.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/15:08:09

