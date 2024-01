Pastora ostenta vida de luxo e pede Pix em troca de orações

Veja quem é a pastora que viralizou nas redes sociais e pede Pix para os seguidores em troca de orações.

Apastora Renálida Lima, de 39 anos, conta com uma audiência de mais de três milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha não apenas conteúdos relacionados à religião, mas também exibe um estilo de vida luxuoso.

Recentemente, ela tem enfrentado críticas por conta de seu conteúdo teológico e pelas postagens que revelam suas viagens, roupas de grife, jóias e procedimentos estéticos.

Renálida solicita transferências via Pix de seus seguidores. A pastora realiza transmissões ao vivo quase diariamente, focadas em orações e exposições bíblicas, sendo esse o motivo principal das críticas que recebe. Durante as transmissões, ela passou a pedir que os seguidores fizessem transferências via Pix, fornecendo o CPF do ex-marido e o próprio como chaves.

Atualmente, as contribuições via Pix são direcionadas para o CNPJ da igreja, a Comunidade Profética Atos 2.

Durante uma de suas transmissões ao vivo, a pastora lançou um desafio aos seus seguidores, declarando: “Deus está falando com 15.500 pessoas. Aleluia! Se você está presente, faça este compromisso comigo, este propósito comigo”. Antecipando-se a possíveis objeções, ela acrescentou: “Se você não acredita, se não acha necessário, saia da live. Não estou coagindo ninguém, nem impondo nada”.

Logo após, trajando uma jaqueta Gucci com um valor estimado acima de R$ 11 mil, ela esclarece a proposta. “Tem um Pix, e agora você vai colocar diante de Deus, Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18; eu tenho 40, vou colocar 40; você vai fazer o propósito do voto da sua idade”, explicou ela.

Em um vídeo subsequente, a pastora apresenta uma proposta diferente. “Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de R$ 7”.

A ostentação chamou a atenção nas plataformas de mídia social. Rapidamente, diversos trechos dessas exibições começaram a se espalhar, gerando reações variadas, incluindo críticas, piadas, imitações e a criação de apelidos como “Gretchen gospel”, “profeta sensual”, “Jezabel gospel”, “pastora da ostentação” e o apelido mais popular: “pastora do Pix”.

Taxa de participação nos cultos. Adicionalmente, alguns indivíduos começaram a compartilhar capturas de tela evidenciando a cobrança de um valor de ingresso para participar dos cultos ministrados pela pastora.

O apresentador Bruno Pereira, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, expressou críticas ao vivo durante seu programa, exibindo capturas de tela que evidenciaram a exigência de R$ 50 como taxa para participação nos cultos.

“Eu não vejo a presença de Deus na pastora Renálida; quando eu olho para a pastora Renálida, só vejo ostentação […] o verdadeiro profeta de Deus não cobra”. Disse ele.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/19:05:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...