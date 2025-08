‘Patrick’: Estrela do mar com ‘bumbum’ é flagrada e surpreende cientistas; assista

Registro foi feito a mais de mil metros de profundidade durante transmissão ao vivo de uma expedição científica no Atlântico Sul.

“É o Patrick!” disse um dos pesquisadores e mergulhadores ao flagrar um registro inusitado: uma estrela-do-mar cor de rosa com “bumbum”, muito semelhante ao personagem do desenho animado Bob Esponja. A cena foi capturada através de uma sonda submarina e durante uma transmissão ao vivo dos cientistas e logo viralizou na internet após os internautas também fazerem a mesma associação. Saiba mais a seguir.O flagrante aconteceu a 1.200 metros de profundidade, durante uma expedição científica no fundo do mar da Argentina, que explora o cânion submarino de Mar del Plata, no Atlântico Sul.

A missão faz parte de uma campanha científica liderada por pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (CONICET) da Argentina e tem apoio do Schmidt Ocean Institute. A cena ganhou projeção viral após ser espalhada rapidamente por outras plataformas como X e demais redes sociais.Com braços curtos, textura rugosa e uma coloração alaranjada intensa, a estrela-do-mar chamou atenção pela aparência inusitada. Confira a seguir o vídeo do momento

Segundo especialistas em fauna marinha da Patagônia, as estrelas-do-mar são comuns nessa área, mas a imagem pode ter registrado uma reação do animal ao movimento da água, o que contribuiu para a forma visual captada.

Veja vídeo:

Fonte: Astronomiaum e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/14:00:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com