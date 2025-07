“Patriota” Eduardo Bolsonaro sugere ação militar dos EUA contra o Brasil

(Foto: Reprodução) – 247 – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar o Brasil e sua soberania.

Durante uma transmissão ao vivo, o parlamentar defendeu abertamente que os Estados Unidos utilizem seu poderio militar para intimidar o Brasil.

Em tom irônico, reportado pelo DCM, Eduardo afirmou: “Está muito mais fácil o Brasil fazer uma intervenção, vamos lá, para usar a fala do Alexandre de Moraes, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, se Deus quiser [vamos] chegar lá em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos”.

O Lago Paranoá, localizado em Brasília, foi citado em referência a uma entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, à revista norte-americana The New Yorker. Na ocasião, Moraes ironizou a ideia de interferência estrangeira, afirmando que só seria possível alguma influência caso os EUA enviassem um porta-aviões ao lago brasiliense.

Declarações surgem em meio a crise diplomática após sanções dos EUA

As falas de Eduardo ocorrem em um momento de crescente tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. A crise se intensificou após o presidente norte-americano Donald Trump, atualmente em seu segundo mandato, anunciar uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros. A medida, segundo Trump, é uma reação à suposta “perseguição judicial” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Trump chegou a publicar uma carta pedindo que o julgamento de Jair Bolsonaro fosse interrompido “imediatamente”. O presidente norte-americano afirmou que Bolsonaro é vítima de um “sistema injusto” e sofre um “tratamento terrível” por parte do Judiciário brasileiro.

Em resposta, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reagiu com firmeza. “Judiciário e tarifas são coisas que não têm nenhum nexo”, declarou. Alckmin ressaltou que decisões judiciais internas não devem ser justificativa para a adoção de barreiras comerciais e garantiu que o governo brasileiro seguirá buscando o diálogo com Washington para reverter as restrições impostas pelo governo Trump.

Eduardo Bolsonaro volta a atacar Alexandre de Moraes e Lula

Ainda durante a transmissão, Eduardo Bolsonaro aprofundou seu discurso de ataque ao Supremo Tribunal Federal e ao presidente Lula (PT). Em outro vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado reiterou a retórica golpista ao afirmar que “o negócio é o Alexandre de Moraes”, tentando responsabilizar o ministro por uma suposta “ditadura brasileira”.

Eduardo chegou ao cúmulo de isentar o presidente Lula de responsabilidade sobre os problemas enfrentados pelo país. Ainda assim, o parlamentar utilizou ofensas pessoais contra o presidente, chamando-o de “bêbado agonizante”.

As falas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro escancaram a permanência do discurso antidemocrático no seio do bolsonarismo, justamente em um momento em que as tensões internacionais se intensificam e o Brasil enfrenta dificuldades econômicas com as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Fonte: Reinaldo Stachiw e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/14:20:41

