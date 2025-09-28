Patroa instala câmeras e flagra empregada furtando dinheiro em Novo Progresso

Funcionária é presa após furto de dinheiro em residência de dona de supermercado – (Fotos>Divulgação Policia) –

Desconfiado da funcionária que trabalhava na casa, uma mulher proprietária de um Supermercado instalou câmeras de monitoramento no local e flagrou a mulher, no momento em que furtava dinheiro, em Novo Progresso (PÁ).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima percebeu, nos últimos meses, o desaparecimento recorrente de dinheiro em espécie e joias do imóvel localizado no Bairro Bela Vista.

Os objetos estavam guardados em locais trancados, como gavetas, o que causava estranheza a moradora, já que não havia sinais de arrombamento e somente pessoas de confiança tinham acesso ao local.

Desconfiada, a moradora que é empresária no ramo de Supermercado, decidiu instalar câmeras de monitoramento escondidas em pontos estratégicos da casa.

As imagens registradas no dia 26 de setembro de 2025, por volta das 11h00, mostram quando a empregada doméstica entra no quarto da casa, abre uma gaveta e subtrai dinheiro e coloca no sutiã.

Ao notar a falta de R$ 5000 (cinco mil reais) e confirmar a movimentação por meio das gravações, a mulher registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso. De posse do BO – (Boletim de Ocorrência) e tomar conhecimento dos fatos, conforme descrito no boletim de ocorrência n° 00104/2025.107776-5, a polícia civil de Novo Progresso, sob coordenação dos delegados José Rodolfo Francisco Adailson, efetuou a prisão em flagrante da nacional Ironete Silva da Conceição pela pratica de furto qualificado mediante abuso de confiança. Dada a voz de prisão, a autuada confessou o crime e devolveu a quantia furtada e foi encaminhada a unidade policial, aguardando audiência de custodia e à disposição da Justiça.

Aos policiais, a mulher disse que o prejuízo acumulado nesse período é bem maior.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2025/06:02:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...