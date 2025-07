Paulistão Feminino : Taubaté vence Santos no fechamento da 4ª rodada

(Crédito: Anderson Romão/ Ag. Paulistão )- A partida entre AD Taubat[e e Santos fechou a disputa a da quarta rodada da primeira fase do Paulistão Feminino Sicredi, na noite desta quarta-feira (09), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Jogando em casa, no estádio Joaquinzão, o Taubaté venceu pelo placar de 2 a 0. Yolanda, de pênalti, e Carol Franco, de cabeça, marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Taubaté subiu para a quinta colocação com seis pontos ganhos. Mesma pontuação do São Paulo, mas fica atrás nos critérios de desempate. O Santos, por sua vez, chegou ao terceiro jogo sem vitória e é sétimo com quatro pontos.

O duelo começou bastante disputado, mas o Taubaté abriu o placar logo aos seis minutos, quando Yolanda marcou de pênalti. A partir daí, o Santos passou a fazer de tudo pelo empate, principalmente em bolas alçadas na área. Mas, o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial das donas da casa.

Na volta do intervalo, o Santos seguiu em cima, mas foi o Taubaté que fez mais um. Aos 32 minutos, depois de um levantamento na área, Carol Franco, completou de cabeça. Por isso, o time do Vale do Paraíba venceu mesmo por 2 a 0.

Fonte: FPF/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/04:23:41

