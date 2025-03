Pavimentação da rodovia Translago, em Santarém, é discutida na Alepa, em Belém (PA)

Deputado Estadual João Pingarilho (Podemos) — Foto: Divulgação

Deputado Estadual João Pingarilho protocolou uma moção, solicitando ao Governo do Pará, a pavimentação da PA-257, a Translago.

A pavimentação da rodovia PA-257 em Santarém, no oeste do Pará, foi alvo de debate na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em Belém. Na terça (18), o Deputado Estadual João Pingarilho solicitou o apoio do Governo do Pará.

O Deputado João Pingarilho (Podemos) destacou a importância da rodovia conhecida como Translago que é a principal rota de acesso tanto para Santarém quanto para Juruti. A pavimentação da rodovia é aguardada por dezenas de comunidades ribeirinhas do Arapiuns e Lago Grande.

João Pingarilho lembrou ainda que muitos produtos são escoados de forma mais célere por esta rodovia, já que antes o transporte de mercadorias era feito exclusivamente por transportes aquaviários.

Rodovia Translago recebendo serviços de manutenção e conservação — Foto: Setran/Divulgação

“Essa PA passa por toda região do Arapixuna, Arapiuns e Lago grande, então eu peço que o governo do Estado coloque em seu plano de infraestrutura a pavimentação da Translago, em que as pontes de madeiras sejam substituídas por pontes de concreto, da mesma maneira que já entregou obras importantes em algumas rodovias estaduais, como em Alenquer, Prainha e Monte Alegre”, destacou o deputado.

A rodovia também tem contribuído para o transporte de passageiros intermunicipal, dada ao encurtamento de tempo e distância, se comparado com o transporte fluvial.

