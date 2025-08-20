Paysandu aguarda liberação da FIFA para oficializar dois pré-contratados

Jorge Luís Totti/Paysandu. O executivo de futebol Carlos Frontini afirmou que a diretoria já retomou contatos com atletas que estavam em negociação

Pagamento encerra transfer ban e clube tem até 2 de setembro para registrar reforços na Série B

4 horas atrás

O Paysandu regularizou, na terça-feira (21), a dívida que mantinha com o Torrense, de Portugal, o que havia provocado um bloqueio da FIFA que impedia o registro de novos jogadores. A expectativa é que a entidade libere o clube para inscrever atletas nos próximos dias.

Com a abertura para contratações, o executivo de futebol Carlos Frontini afirmou que a diretoria já retomou contatos com atletas que estavam em negociação, mas que parte deles fechou com outras equipes durante o período de impedimento.

Segundo Frontini, a prioridade será reforçar o elenco dentro das condições financeiras do clube. “Temos até o dia 2 de setembro para trabalhar e trazer reforços. Não será no mesmo volume da última janela. O orçamento precisa ser respeitado para manter os pagamentos em dia até o fim da temporada”, disse.

O dirigente explicou ainda que o Paysandu possui dois pré-contratos assinados com jogadores que disputam a Série C, mas a chegada deles pode ocorrer apenas em 2026, caso os clubes atuais avancem na competição.

A janela de transferências se encerra no próximo dia 2 de setembro. O Paysandu ocupa atualmente a zona de rebaixamento da Série B e busca reforços para tentar se manter na competição.

Fonte: PARÁ WEB NEWS

