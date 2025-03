Paysandu elimina o CAP e avança sonhando com o 51º Parazão

Marlon abriu o placar e viu o Lobo garantir vaga nas semifinais | Jorge Luís Totti/Paysandu

Paysandu vence Capitão Poço por 2 a 0 e avança às semifinais do Parazão 2025. Gol de Marlon e expectativa pelo próximo adversário: Bragantino x Águia de Marabá.

O Paysandu venceu o Capitão Poço por 2 a 0 e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paraense na noite desta sexta-feira (28), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, e segue em busca do 51º título do Parazão. Os gols da vitória foram marcados por Marlon e Rossi.

Agora, o Lobo vai esperar o vencedor da partida entre Bragantino x Águia de Marabá, que acontece neste sábado (29), às 15h, no Diogão, para saber quem será o adversário das semis. O jogo acontece terça-feira (1), no Mangueirão, mas a Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não informou o horário.

Primeiro Tempo

O Capitão Poço começou adiantando a linha de marcação para dificultar a saída de bola do Paysandu. Entretanto, o Papão começou a chegar com mais facilidade ao ataque, principalmente porque a defensiva do CAP ficava aberta.

Aos 14 minutos, Marlon quase abriu o placar com chutes de fora da área. O atacante começou a ser o principal nome da equipe em campo, principalmente quando fazia a “dobradinha” com Delvalle na esquerda.

O jogo era corrido, com o Lobo possuindo o domínio das ações e ditando o ritmo da partida. Os bicolores criavam as melhores chances e trabalhavam na formação: trabalha no 3-2-4-1. O CAP era valente.

Enquanto o gol do Paysandu amadurecia, Matheus Nogueira fez três grandes defesas seguidas e ainda viu PK salvar a bola sobre a linha aos 30 minutos. Após o susto, o gol do Papão.

Aos 32, Marlon recebeu lançamento, colocou na frente e bateu de esquerda, na saída do goleiro Daniel, abrindo o placar no Mangueirão. Depois, o Lobo voltou a ter boas chances, mas foi para o intervalo com apenas um gol de vantagem.

Segundo Tempo

O segundo tempo voltou morno. Com a vantagem no marcado, o Paysandu buscava não se expor e atacar apenas na boa. Já o Capitão Poço sofria com a boa postura bicolor no sistema defensivo.

O tempo foi passando e o jogo seguia o mesmo. Vendo isso e buscando aumentar a dinâmica da equipe, Luizinho Lopes tirou Vilela, Delvalle, Nicolas e Marlon e colocou Borasi, André Lima, Benítez e Giovanni.

Aos 29 minutos, Benítez passou pelo goleiro e zagueiro, ficou sem ângulo e tocou para Borasi, que dominou ajeitando, mas viu a zaga travar o chute. Com o placar magro, a tensão passou a tomar conta da partida.

Aos 38 minutos, com o CAP se atirando em busca do empate, o Paysandu armou um contra-ataque mortal, Benítez recebeu e rolou para o meio, Borasi chegou e marcou o segundo do Lobo.

O VAR entrou em ação e chamou o árbitro, já que é o VAR Light e não traça as linhas. Após análise de Murilo Augusto Amoras de Almeida (CBF), o gol de Borasi foi anulado, tirando a tranquilidade do Papão.

Mesmo assim, o Capitão Poço não conseguiu mais levar perigo ao gol de Matheus Nogueira e viu o Paysandu aumentar a vantagem aos 50 minutos com Rossi, de cabeça, após escanteio. Fim de papo: 2 x 0.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/03/2025/06:44:51

