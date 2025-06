Paysandu perde para o Cuiabá e jejum na Série B continua firme e forte

Paysandu está uma tristeza nesta Série B – Foto: Jorge Luis Totti/PSC

O time bicolor é o lanterna da competição e a derrota para o Cuiabá só reforça essa campanha desastrosa do Paysandu.

A busca pela primeira vitória do Paysandu na Série B do Brasileiro, mais uma vez, foi adiada. Agora para sexta-feira, 13, quando a equipe bicolor recebe a visita do Botafogo-SP, na Curuzu, pela 12ª rodada do campeonato. Isso em razão de o Papão ter voltado a decepcionar a Fiel ao cair, nesta sexta, por 1 a 0, diante do Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, num jogo, tecnicamente, ruim. Foi a sétima derrota da equipe bicolor, que tem também quatro empates na Segundona. O Papão segue na lanterna da competição, com apenas quatro míseros pontos.

As equipes começaram buscando o gol, com jogadas criadas a partir do meio de campo. Mas, apesar da ofensividade de ambos os lados, os goleiros Mesquita e Pasinato não eram acionados. As tentativas de gol terminavam quase sempre com a bola pela linha de fundo. Faltava pontaria aos ataques. Mas pelo menos o Papão arriscava, até mesmo em finalizações de longa distância. A partida só agradava pela disposição das equipes. Faltava ao Dourado e ao Papão um esmero na penetração na área do adversário.

O Cuiabá, a partir dos 25 minutos, passou a ter mais volume de jogo, pressionando a defesa bicolor. O Dourado chegava com mais facilidade, furando a defesa do Papão. Aos 32 minutos, Gabriel Mesquita, que substituía Matheus Nogueira, lesionado, deu um susto, mas logo se recuperou. O jogo a esta altura não agradava, com chutes sem direção, principalmente por parte do Dourado, que era quem mais tentava o gol. E até chegou a marcar, aos 45, por intermédio de Mateusinho, que estava impedido, conforme o VAR. Foi o último lance do primeiro tempo.

Segundo tempo e a derrota do Paysandu

O jogo recomeçou sonolento. O torcedor só despertou aos 9, quando Derik testou para a defesa de Mesquita. Na resposta bicolor, Benitez, também de cabeça, mandou pela linha de fundo. No quesito pontaria, as equipes continuavam as mesmas do início da partida. Um verdadeiro revezamento em chutes e cabeçadas descalibradas. Até que, aos 37, Lucas Mineiro, na entrada da área, fez o giro, saiu da marcação e soltou uma bomba, abrindo o placar para o Dourado. O jogo seguiu até os 51, mas tudo o que o Paysandu conseguiu foi um arremate errado de Petterson, de frente para o gol, após passe de Vilela.

