Paysandu será o único paraense na Copa Verde 2025

Paysandu não teve seu pedido liberado pela CBF | (Jorge Luis Totti/Paysandu)

Com eliminações de Remo e Águia, o Pará terá apenas o Paysandu na Copa Verde 2025 contra clubes do Amazonas e Roraima na próxima fase.

Ofutebol paraense de tantos momentos gloriosos amarga eliminações dolorosas e o pior: cai em competições regionais, como é o caso da Copa Verde, torneio que reúne times das regiões Norte, Centro-Oeste e o Espirito Santo.

No início, o Pará tinha três representantes na Copa Verde 2025, mas agora na 3ª fase terá apenas o Paysandu após as eliminações de Remo e Águia, nesta quinta-feira (6).

O Papão da Curuzu vai reencontrar o Manaus, adversário da temporada passada. O Gavião eliminou o Águia de Marabáe vem mordido para uma revanche depois de ser desclassificado pelo time bicolor na edição de 2024.

Caso avance pelos amazonenses, o Papão poderá ter pela frente ou Amazonas, velho rival dos tempos de Série C ou até mesmo o São Raimundo-RR, que eliminou o rival Clube do Remo, em pleno estádio Baenão, uma conquista histórica para o futebol de Roraima.

Do outro lado do chaveamento, o destaque vai para o confronto entre Brasiliense X Vila Nova, enquanto que o Goiás enfrenta o União-MT.

A fase será disputada em jogos de ida e volta, com datas previstas para os dias 12,19 e 26 de fevereiro, de acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

VEJA OS CONFRONTOS

Paysandu X Manaus

Amazonas X São Raimundo-RR

Goiás X União-MT

Vila Nova X Brasiliense

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/11:13:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...