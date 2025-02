Paysandu vence o Independente, mas é vaiado no Mangueirão

Paysandu encerra jejum de vitórias, Nicolas volta a marcar após cinco partidas em branco. Bicolores agora focam as atenções no clássico contra o Remo. | Jorge Luís Totti/Paysandu

Paysandu encerra jejum de vitórias, Nicolas volta a marcar após cinco partidas em branco. Bicolores agora focam as atenções no clássico contra o Remo.

O Paysandu não teve uma noite brilhante, mas foi o suficiente para vencer o Independente pelo placar de 1 a 0 e encerrar o incômodo jejum de quatro jogos sem vitórias na temporada. O gol do jogo foi marcado por Nicolas, que voltou a balançar as redes após cinco partidas em branco.

As equipes se encontraram na noite desta segunda-feira (17), no Mangueirão, em Belém, pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Com o resultado, o Papão garante vaga matematicamente nas quartas de final, enquanto o Galo Elétrico segue na beira da zona de rebaixamento.

O triunfo foi importante para o Lobo, que dá mais tranquilidade para o técnico Luizinho Lopes, que terá uma semana inteira para trabalhar a equipe – tempo que ainda não teve – visando o clássico contra o Clube do Remo, domingo (23), no Mangueirão, às 17h.

Primeiro Tempo:

O Paysandu começou dominando as ações do jogo e logo aos 3 minutos, Bryan Borges teve boa oportunidade, mas viu o goleiro Diego fazer grande defesa.

A primeira etapa era movimentada, com um jogo aberto, porém sem muito perigo aos goleiros. O Lobo tinha o domínio, mas exagerava nos lançamentos. Bicolores apresentavam dificuldades na criação, enquanto o Galo se fechava.

Aos 18 minutos, Espinoza recebeu na intermediária, após boa troca de passe do Papão, e chutou para a boa defesa do goleiro Diego. A equipe de Luizinho Lopes passou a acelerar mais o jogo.

Mesmo com dificuldades, o Paysandu conseguiu chegar bem aos 22 minutos, depois de uma triangulação entre Bryan Borges, Matheus Vargas e Delvalle, que cruzou para Rossi matar no peito e chutar na rede pelo lado de fora.

Quando tinha a bola, o Esquadrão de Aço saía do 4-3-3 e atuava no 3-5-3, com Leandro Vilela fazendo o papel entre os dois zagueiros na saída de bola, e com os laterais atuando como alas.

O lado esquerdo do Paysandu estava mal demais com PK e Pedro Delvalle, que erravam tudo o que tentavam. Por outro lado, o Independente passou a aparecer um pouco mais no ataque, principalmente em escanteios.

Aos 35 minutos, após falta cobrada para a área, três jogadores do Independente trombaram e caíram juntos, Quintana ficou só, dominou e chutou, o goleiro Diego abafou e fez grande defesa.

Delvalle teve boa chance aos 44 minutos, aproveitando bate e rebate em escanteio, colocou a bola no ângulo, mas a viu desviar na marcação e ir para escanteio.

Quando as vaias começavam no Mangueirão, por parte da torcida bicolor, PK conseguiu acertar o primeiro cruzamento e Nicolas cabeceou no cantinho para abrir o placar no Mangueirão aos 47 minutos.

Segundo Tempo:

O Independente voltou com Davi Marinho no lugar de Hugo, enquanto o Paysandu manteve o mesmo time que terminou a primeira etapa. O Papão voltou melhor do que estava antes do intervalo, mas a partida ficou mais acirrada.

Aos 15 minutos, o técnico Luizinho Lopes colocou Matías Cavalleri no lugar de Pedro Delvalle, que tomou cartão amarelo no fim do primeiro tempo e não vai jogar o clássico contra o Remo.

O tempo foi passando e o jogo começou a ficar cada vez mais brigado, com as marcações chegando mais firmes. A equipe do técnico Luizinho Lopes passou a ter mais problemas na saída de bola.

Vendo isso, o treinador tirou Leandro Vilela, que estava pendurado com dois amarelos, e colocou Giovanni no meio de campo. Cansado, Quintana deixou a partida para a entrada de Lucca.

Mesmo com as mudanças, nada de diferente foi apresentado. As equipes estavam mais na base da vontade. O Independente se lançou para o ataque, enquanto o Paysandu tentava seguir esperto para não dar sorte ao azar.

Nos minutos finais, o Papão passou a trocar passes, cadenciar mais o jogo e gastar tempo, a fim de garantir os três pontos. Mostrando cansaço, o Paysandu segurou o jogo e venceu por 1 a 0.

Próximo Jogo:

O Paysandu volta a campo no domingo (23), para encarar o clássico contra o Clube do Remo, no Mangueirão, às 17h. Já o Independente enfrenta o Águia de Marabá, no Zinho de Oliveira, na sexta-feira (21), às 20h.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/10:57:19

Curtir isso: Curtir Carregando...