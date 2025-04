Paysandu x Goiás: Decisão da Copa Verde vai passar ao vivo na TV e YouTube

O primeiro duelo acontece hoje, às 20h, no Mangueirão, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 23, no Serra Dourada, em Goiânia..Créditos: Joilson Marcone/CBF

Nas onze edições anteriores da Copa Verde, o Paysandu disputou oito finais e conquistou o título em quatro oportunidades (2016, 2018, 2022 e 2024). Agora, o time paraense chega à sua nona decisão com o objetivo de levantar o troféu mais uma vez. O adversário é o Goiás, e a final será em jogos de ida e volta. O primeiro duelo acontece hoje, às 20h, no Mangueirão, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 23, no Serra Dourada, em Goiânia.

Esta decisão marca o reencontro entre Paysandu e Goiás na final do torneio interestadual. Em 2023, os times se enfrentaram pela primeira vez na história da competição, e o Goiás saiu vitorioso, vencendo por 2 a 0 em Belém e 2 a 1 em Goiânia. Agora, a torcida do Papão espera que a equipe se vingue e recupere o título perdido no ano passado.

Curiosamente, quando enfrentou times goianos em finais da Copa Verde, o Paysandu saiu campeão em duas ocasiões – ambas contra o Vila Nova, maior rival do Goiás (2022 e 2024).

Situação das equipes no Brasileirão e nos estaduais

Enquanto o Paysandu perdeu sua estreia na Série B para o Botafogo-SP (2 a 1), o Goiás venceu o Amazonas em sua primeira partida no torneio. No Campeonato Paraense, o Papão já garantiu vaga na final contra o Remo, com datas a serem definidas pela FPF. Já o Goiás foi eliminado na semifinal do Goianão pelo Vila Nova (1 a 0 e 0 a 0).

O que está em jogo?

Além do título, o campeão da Copa Verde garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2026, o que representa uma premiação significativa. O Paysandu, por exemplo, já assegurou R$ 2,3 milhões por ter vencido a competição em 2024. A bilheteria também pode render bons lucros, dependendo do adversário.

Transmissão

A decisão da Copa Verde inicia nesta quarta-feira (9), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, às 20h, com o jogo de ida. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva na TV e Portal Cultura do Pará, a partir das 19H40, assim como o jogo de volta, no próximo dia 23, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

“Em contato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), alinhamos mais esta transmissão que tem tudo para entrar na história com a disputa entre as duas equipes”, destaca o presidente da Cultura, Miro Sanova.

A transmissão terá como narrador Gilmar Pretti, comentários de Marquinho Belém e reportagens de Giordana Krumpanzer e Mateus Miranda.

Acompanhe ainda pelo Youtube da Rádio Clube do Pará.

Ficha técnica

Paysandu (4-3-3):

Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Quintana, Ramon Martinez e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon; Rossi, Nicolas e Borasi.

Técnico: Luizinho Lopes

Goiás (4-3-3):

Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Gava; Arthur Caike, Breno Herculano e Zé Hugo.

Técnico: Vagner Mancini

Detalhes da partida:

Local: Mangueirão

Horário: 20h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Transmissão: TV Cultura

