PC apreende 40 Kg de drogas em Operação ‘Sétimo Selo’ em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará (PCPA) apreendeu aproximadamente 40 quilos de cocaína, crack e maconha na tarde da última quarta-feira (9), em Parauapebas. A ação é um desdobramento da segunda fase da Operação “Sétimo Selo”, conduzida pela 16ª Superintendência Regional de Carajás e pela 20ª Seccional Urbana do município.

A localização dos entorpecentes foi resultado de diligências que levaram os policiais até uma casa abandonada, utilizada como depósito por uma organização criminosa investigada. Parte da droga estava dentro do imóvel, enquanto o restante foi encontrado enterrado em tonéis plásticos no terreno. Para dificultar a ação policial e controlar o acesso, o local contava ainda com um sistema de câmeras de monitoramento.

As investigações apontam que as drogas são originárias do estado de Goiás e eram transportadas até Parauapebas em ônibus interestaduais. Para despistar a fiscalização em rodovias e terminais, a carga era oculta em caixas de brinquedos, bolas e bicicletas infantis.

Prisões e Balanço da Operação

“Pela parte da manhã, durante a deflagração da operação, tivemos três prisões. Agora, no final da tarde, conseguimos apreender esta significativa quantidade de entorpecentes”, destacou o delegado João Abel, superintendente regional. Ele ressaltou que a ação representa “mais um importante avanço no enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas na região sudeste do Pará”.

Mais cedo, na manhã do mesmo dia, a equipe policial já havia cumprido três mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. As prisões ocorreram em três endereços distintos, nos bairros Parque dos Carajás II, Nova Carajás e Alto Bonito. Nesses locais, foram apreendidas drogas, armas, balanças de precisão e aparelhos eletrônicos. Em uma das residências, os policiais encontraram 17 porções de maconha, uma barra prensada da mesma substância, sacolas com cocaína e crack, três balanças de precisão e um revólver calibre 38, municiado com cinco munições intactas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para análise, e os investigados permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento para identificar outros integrantes do grupo criminoso e intensificar o combate ao crime organizado na região.

