PC apreende drogas escondidas em embarcação de transporte de gado entre Óbidos e Santarém

Embarcação utilizada para transporte de gado foi interceptada durante operação policial no rio Amazonas — Foto: Blog do Siki

A apreensão aconteceu na tarde desta sexta-feira (4) no rio Amazonas entre os municípios de Óbidos e Santarém.

Em Santarém, oeste do Pará, uma operação do Núcleo de Inteligência (Nip), Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e Superintendência de Santarém, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, que pode ultrapassar uma tonelada, na tarde desta sexta-feira (4), nas proximidades de Óbidos, no oeste do Pará. A droga estava sendo transportada em uma embarcação tipo boiadeiro.

Até o momento, cerca de 10 pessoas foram presas, segundo a polícia. A operação os policiais tiveram muito trabalho na retirada do entorpecente, que estava escondido em um fundo falso de ferro, localizado no casco da embarcação. Tanto o material quanto os suspeitos foram levados para a delegacia.

Segundo os investigadores, os traficantes usaram a embarcação de transporte de gado como estratégia para não levantar suspeitas durante a navegação.

A ação reforça a complexidade do combate ao tráfico na região amazônica, onde os rios são utilizados como rotas estratégicas para o transporte de drogas. A polícia destaca que os criminosos têm usado métodos cada vez mais elaborados para tentar escapar da fiscalização.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e qual seria o destino final da carga.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2025/09:43:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...