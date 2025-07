PC cumpre mandados de prisão em Marabá e em mais 34 municípios do Pará

(Foto: Reprodução) – Todos os presos foram conduzidos às unidades policiais para a realização dos procedimentos legais cabíveis e já estão à disposição da Justiça

A Polícia Civil do Pará deflagrou a operação “Entrega Final”, na manhã desta terça-feira (29), e cumpriu 35 mandados de prisão por crimes como roubo, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e homicídio.

“Coordenada pela Divisão de Operações de Inteligência (DOI), vinculada ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), a operação aconteceu de forma simultânea em Belém, Castanhal, Altamira, Capanema, Paragominas, Marabá, Redenção, Novo Progresso, Santarém, Itaituba, Abaetetuba, Aveiro, Castelo dos Sonhos, Anapu, Vigia e Santo Antônio do Tauá com foco em cumprir mandados de prisão preventiva e condenatória, expedidos pelo Poder Judiciário e registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)”, explicou o delegado Gabriel Batista, titular do NIP.

A ação contou com o apoio operacional da Divisão de Inteligência de Sinais e Dados (DISD), do Grupo de Trabalho de Facções (GTF), dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAIs) de Abaetetuba, Marabá, Paragominas, Altamira, Capanema, Castanhal, Redenção, Tucuruí e Santarém e das Superintendências Regionais do Interior do Estado.

“Mais uma vez a PCPA realiza um trabalho conjunto, ágil e efetivo no enfrentamento qualificado contra a criminalidade por meio de ações integradas e coordenadas, visando a preservação da ordem pública e a garantia da justiça. As equipes realizaram o levantamento da localização destes 32 alvos que já estão presos, assegurando assim a tranquilidade de diversas famílias nestas regiões”, destacou o delegado-geral adjunto Temmer Khayat.

Canais – Toda e qualquer denúncia relativa a crimes ou informações sobre foragidos da Justiça podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com a atendente virtual “Iara”.

As denúncias possibilitam que a população contribua com as forças de segurança pública no enfrentamento à criminalidade por todo Estado de forma anônima e gratuita.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/15:30:30

