PC do Pará prende homem por divulgar imagens íntimas de mulher na internet

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), unidade vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), deflagrou na terça-feira (8) a operação “Refém Digital”, em Marituba.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem investigado por perseguir e divulgar imagens íntimas de uma mulher na internet.

“Durante as nossas investigações apuramos que o suspeito já é alvo de três inquéritos policiais, todos relacionados a crimes cometidos contra a mesma vítima, desde o ano de 2022. À época, ele chegou a ser preso pela equipe da DCCV, mas ficou em liberdade após decisão do Poder Judiciário, momento em que voltou a praticar os mesmos atos criminosos, causando sérios danos psicológicos e morais à vítima”, contou a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dois aparelhos celulares do investigado, os quais serão encaminhados à Polícia Científica do Pará para análise pericial, com o objetivo de subsidiar as investigações. O investigado encontra-se recolhido no sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

“Qualquer crime cibernético deve ser denunciado à Polícia Civil, como perseguição, exposição de intimidade e violência digital. Todos eles são passíveis de punição. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do WhatsApp (91) 98115-9181, com a Iara. O sigilo e anonimato são garantidos”, explicou a delegada Vanessa Lee, diretora da DECCC. (PCPA)

