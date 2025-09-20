PC e PM prendem homem por homicídio qualificado, no Pará

Foto:Reprodução | O mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única de Rio Maria, foi referente a um homicídio qualificado cometido pelo meio que dificultou a defesa da vítima.

Na manhã desta quinta-feira (18), uma ação conjunta da Polícia Civil de Rio Maria e da Polícia Militar de Floresta do Araguaia resultou na prisão de um homem investigado pelo crime de homicídio qualificado.

O mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única de Rio Maria, foi referente a um homicídio qualificado cometido pelo meio que dificultou a defesa da vítima. Ao receber a informação de que o suspeito estava foragido e residia em Floresta do Araguaia, a Polícia Militar local realizou diligências e conseguiu localizá-lo.

O homem foi encaminhado à delegacia de Floresta do Araguaia, interrogado e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

