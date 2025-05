PC prende 8 suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Grande Belém

A imagem em destaque mostra policiais civis com um dos alvos presos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Ação cumpriu mandado judiciais de prisão expedidos pela Justiça. Mais de 15 homens foram presos em todo o Pará, desde o dia 30 de abril deste ano

Oito homens foram presos pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (15/5) durante a operação “Caminhos Seguros”. Segundo a PCPA, todos tinham mandado de prisão expedidos pela Justiça por crimes graves praticados contra crianças e adolescentes, em sua maioria sexuais, que estavam em aberto.

“As ações ocorreram de forma simultânea em Belém e em outros municípios da Região Metropolitana. Todos os mandados foram diligenciados e os alvos localizados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente. Outros alvos são monitorados pelas equipes de investigação e inteligência, por isso a operação continua para que possamos dar cumprimento às prisões”, explicou a delegada Emanuela Amorim, diretora da DAV.

A Operação Caminhos Seguros é uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de enfrentar, de forma articulada e qualificada, a violência sexual infantojuvenil. A ação ocorre em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Texto também prevê que o sigilo dos dados do condenado poderá ser mantido pela Justiça

Presidente Lula sanciona lei que cria cadastro de condenados por crimes sexuais

Os homens presos nesta quinta (15/5) foram conduzidos à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA/Belém) para os procedimentos legais, incluindo registro dos boletins de ocorrência e requisição de exames periciais.

“A operação Caminhos Seguros do MJSP teve início no dia 30 de abril passado. De lá para cá, mais de 15 homens envolvidos em crimes sexuais contra crianças e adolescentes já foram presos em todo o Pará. A ação continua até o final do mês de maio para que outros mandados de prisão sejam cumpridos”, finalizou a delegada.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção da infância e adolescência e segue empenhada na localização dos demais alvos e na responsabilização dos autores desses crimes.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2025/14:22:33

