PC prende casal por estupro de criança de 8 anos, filha da mulher e enteada do homem

Foto:Reprodução | A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), cumpriu, na segunda-feira (15/09), mandados de prisão contra um casal, a mulher de 24 e o homem de 31 anos.

Eles são investigados pelo crime de estupro de vulnerável de uma criança de oito anos, filha da mulher e enteada do homem.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (16/09), o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou mais um excelente trabalho realizado pela equipe da 31ª DIP, coordenada pelo delegado Raul Augusto Neto, que resultou na prisão do casal.

“Esse é mais um caso de abuso sexual que ocorre no âmbito familiar. Todos da família têm a obrigação de proteger e vigiar a criança para que ela não seja vítima desse tipo de crime. Estamos prendendo muitos abusadores sexuais no interior do Amazonas e esse trabalho irá continuar”, afirmou Mavignier.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, a equipe policial tomou conhecimento do caso após ser acionada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o pai da vítima formalizou a denúncia.

“Em escuta especializada, a criança relatou que os abusos foram cometidos pelo padrasto ao longo de três anos, período em que morava com ele e a mãe em Iranduba, sendo também ameaçada por ele para não revelar os abusos a ninguém”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, a vítima chegou a relatar o crime à sua genitora, mas a mulher apenas questionou o companheiro e não tomou providências para proteger a filha. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após a menina revelar os abusos ao pai.

“Representamos à Justiça pela prisão temporária da genitora e pela prisão preventiva do padrasto, medidas que foram decretadas pelo Poder Judiciário. As ordens judiciais foram cumpridas na segunda-feira (15/09)”, informou Raul Augusto.

O casal responderá por estupro de vulnerável e será encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/11:24:13

