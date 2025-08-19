PC prende dois suspeitos ligados à morte de criança e a crimes de facções em Marabá

(Foto: Reprodução) – Operação deflagrada em São Félix e Nova Marabá resultou em prisões, apreensões e cumprimento de mandado de recaptura

Na noite desta segunda-feira (18) e nesta terça-feira (19), a Polícia Civil do Pará deflagrou uma grande operação de saturação em Marabá, que resultou na prisão de dois homens ligados a crimes de homicídio e à disputa entre facções criminosas na região.

A ação foi realizada nos bairros São Félix (Residencial Tiradentes) e Nova Marabá (Folha 06) e contou com a participação da Delegacia de Homicídios de Marabá, da CORE-Carajás, da equipe de Expediente e Plantão da Seccional de Marabá, além da Superintendência Regional do Sudeste do Pará.

O principal foco da operação foi o combate ao tráfico de drogas e a elucidação de crimes violentos recentes, entre eles a morte da criança Ísis, de apenas um ano, assassinada no último dia 13 de agosto, além de outras três tentativas de homicídio.

Durante as incursões em áreas de difícil acesso no bairro São Félix, diversos suspeitos tentaram fugir, pulando muros e resistindo à ação policial. Após intensa busca, os agentes conseguiram capturar Watilla Rafael Barbosa de Matos, contra quem havia um mandado de recaptura em aberto, e João Pereira da Silva Neto, conhecido como “Bigode”.

De acordo com a Polícia Civil, João Neto é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e confessou participação no assassinato da criança Ísis, bem como em três tentativas de homicídio ocorridas na Folha 33, em Marabá. Ele foi autuado por violação de domicílio mediante concurso de pessoas, corrupção de menores e resistência.

Além das prisões, os policiais apreenderam oito munições calibre 38 e balanças de precisão, reforçando indícios de envolvimento dos detidos com o tráfico de drogas. A Polícia Civil ressaltou que a operação é parte de um esforço contínuo para reprimir o crime organizado e garantir mais segurança à população de Marabá e região.

