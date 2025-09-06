PC prende homem por descumprimento de medida protetiva e ameaça no Pará

Foto:Reprodução | O suspeito teria quebrado o aparelho celular da vítima.

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (5) pela Polícia Civil, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, em cumprimento a um mandado de prisão pelo descumprimento de medida protetiva e ameaça. O suspeito teria quebrado o aparelho celular da vítima.

Segundo a PC, o suspeito havia descumprido as medidas protetivas, tendo assim sua prisão decretada pela Justiça.

Os agentes localizaram o homem em uma área de mata, próximo ao local onde reside, na vila de Condeixa, zona rural do município. Ele foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Salvaterra para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça.

Fonte: Notícia Marajó/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2025/07:00:00

