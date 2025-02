PC prende quatro homens após troca de tiros no Pará

Foto: Reprodução | De acordo com as autoridades, o confronto, que teve um vídeo compartilhado nas redes sociais, aconteceu durante uma ação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) contra uma quadrilha que tinha roubado uma van que transportava cigarros

Uma troca de tiros foi registrada na manhã desta sexta-feira (21/2), na avenida Doutor Freitas entre a Pedro Álvares Cabral e a Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém. De acordo com as autoridades, o confronto, que teve um vídeo compartilhado nas redes sociais, aconteceu durante uma ação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Quatro homens já foram presos pela Polícia Civil.

O delegado Augusto Potiguar, diretor da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC), explicou que os suspeitos tinham acabado de assaltar uma van que transportava cigarros e, durante a fuga, colidiram com uma viatura da Polícia Militar, resultando no confronto. “Um deles conseguiu fugir pelos fundos de uma loja e fez uma pessoa refém em uma das passagens próximas de onde aconteceu o roubo. As equipes ainda estão tentando localizar o segundo carro utilizado no roubo e os outros envolvidos”, detalhou. Após negociação, o homem que fez uma moradora refém se entregou aos agentes.

Potiguar explicou como os envolvidos agiam. “Eles vêm monitorando veículos de transporte de carga que saem do centro de distribuição e fazem o acompanhamento até eles entrarem em bairros ou vias menores que dificultem a ação policial. Nesta sexta (21/2), eles aproveitaram o momento que o veículo parou para realizar uma entrega em um estabelecimento comercial e renderam o motorista e o tomaram como refém. Depois subtraíram a carga”, informou.

Ainda segundo o delegado, a perseguição teve início na avenida Pedro Álvares Cabral. “Os criminosos, em dois veículos, empreenderam fuga pela Doutor Freitas após passar o cruzamento com a Senador Lemos, fizeram o retorno, voltaram pela Doutor Freitas na contramão e acabaram colidindo com uma viatura da Polícia Militar, que vinha no fluxo normal dos carros”, acrescentou. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos no crime.

