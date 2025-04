PC prende suspeito de matar mulher a tiros por causa de dívida no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada nesta quarta-feira (09). O suspeito segue à disposição da Justiça.

Equipes da Delegacia de Homicídios de Paragominas, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas e da Seccional Urbana de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará deflagraram, nesta quarta-feira (09), a operação “Acerto de Contas”, com o objetivo de cumprir três mandados de prisão preventiva relacionados ao crime de homicídio qualificado.

Entenda o caso – O crime aconteceu no dia 22 de setembro de 2024, quando uma mulher foi assassinada a tiros, na cidade de Paragominas. As investigações apontam a atuação de uma organização criminosa na região. Conforme apurado, a motivação do crime estaria relacionada a dívidas da vítima com o grupo criminoso.

As diligências investigativas identificaram os autores e definiram suas respectivas participações no delito, o que resultou na representação pela prisão preventiva dos envolvidos. As ordens judiciais foram devidamente expedidas pelo Poder Judiciário.

Na operação, um dos alvos foi preso em sua residência, na zona urbana de Paragominas. Os outros dois, considerados lideranças da organização criminosa, já se encontravam custodiados no sistema penitenciário em Santa Izabel em razão de prisões anteriores vinculadas à operação “Flagelo”, que investiga crimes de tortura atribuídos a membros da mesma facção.

