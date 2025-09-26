PC prende trio suspeito de agredir homem até a morte em Juriti
Foto: Reprodução | Segundo a PC, todos são investigados por cercarem e agredirem violentamente Dirceu Junior Barbosa de Sousa com socos e chutes no dia 21 de julho deste ano.
Três homens foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (25/9), em Juruti, região oeste do Pará, durante a operação “Tisífone”, suspeitos de cometerem o crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a PC, todos são investigados por cercarem e agredirem violentamente Dirceu Junior Barbosa de Sousa com socos e chutes no dia 21 de julho deste ano.
Ainda conforme a Polícia Civil, mesmo após perder a consciência, a vítima continuou apanhando dos suspeitos. O trio, identificado como Cristian de Souza Ribeiro, Marielson Lorran Pinheiro Magalhães e José Lúcio Moraes de Sousa, foi detido e encaminhado até a delegacia para os procedimentos necessários e segue à disposição da Justiça.
A denominação da operação faz referência à Tisífone, uma das três fúrias da mitologia grega, conhecida como vingadora dos assassinatos, representando a inevitável punição para aqueles que atentam contra a vida de forma violenta.
Punição
O artigo 121 do Código Penal Brasileiro estabelece até 30 anos de reclusão para quem matar uma pessoa por motivo fútil, conduta caracterizada como homicídio qualificado.
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/16:47:46
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com