Pé-de-Meia: 5ª parcela já está sendo paga; veja se seu nome está na lista

Foto:Reprodução | O governo federal iniciou o pagamento da 5ª parcela do Programa Pé-de-Meia, benefício destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O programa já repassou mais de R$ 10 bilhões para cerca de 5,6 milhões de alunos do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o Brasil.

No Pará, 267.423 estudantes foram beneficiados desde o início do ano, com mais de R$ 53 milhões distribuídos, tendo um valor médio de R$ 200 por aluno.

O Pé-de-Meia funciona como um incentivo financeiro e uma espécie de poupança para estimular a permanência e a conclusão escolar dos estudantes, buscando reduzir desigualdades sociais e promover a inclusão educacional.

Os estudantes do ensino médio regular recebem mensalmente R$ 200 ao comprovar matrícula e frequência, valor que pode ser sacado a qualquer momento.

Na Educação de Jovens e Adultos, o benefício é dividido em R$ 200 pela matrícula e R$ 225 pela frequência.

Além disso, ao final de cada ano letivo, o estudante recebe R$ 1.000, que só pode ser retirado após a formatura, e há um adicional de R$ 200 para quem participa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Somando todos os incentivos, os valores podem chegar a até R$ 9.200 por aluno ao ano.

Os beneficiários podem consultar suas informações no Portal da Transparência do Governo Federal, onde estão disponíveis dados como nome, local de residência, etapa de ensino e valores recebidos, respeitando as normas de proteção de dados para menores de idade.

Calendário de pagamento da 5ª parcela do Pé-de-Meia (2025):

Janeiro e fevereiro: 28/07

Março e abril: 29/07

Maio e junho: 30/07

Julho e agosto: 31/07

Setembro e outubro: 01/08

Novembro e dezembro: 04/08

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/07:10:00

