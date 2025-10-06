Peão de fazenda fica gravemente ferido após sofrer ataque de onça-pintada no Pantanal

Foto: Reprodução / Vítima foi internada, mas já está fora de perigo; o ataque ocorreu quando ela passava ao lado de uma carcaça

Um trabalhador rural de 28 anos foi at4cado por uma onça-pintada na noite deste sábado (4), em uma fazenda, na região do Pantanal em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Ele estava a cavalo, mas mesmo assim sofreu mordidas e arranhaduras nas pernas, braços e cabeça.

A vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levada em um helicóptero do Exército para um hospital de Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, o peão foi at4cado no início da noite, em uma área da Baía do Mineiro, na região do Paiaguás, no Pantanal sul-mato-grossense.

O local do ataque fica a 45 km da Base Avançada de Lourdes, onde quatro bombeiros militares atuam de forma permanente na prevenção e combate a incêndios. Eles foram acionados e se dirigiram ao local.

A vítima, Flávio Ricardo do Espírito Santo, apresentava diversos ferimentos pelo corpo, com c0rtes profundos na região da cabeça e na perna esquerda, e apesar disso, tinha sinais vitais estáveis e estava consciente e orientado. O rapaz foi transportado para a Santa Casa de Campo Grande por um helicóptero do Exército, com apoio de um médico e um enfermeiro, bombeiros militares.

Segundo nota dos do Corpo de Bombeiros, o acionamento da aeronave ocorreu de forma integrada entre as forças de segurança estaduais e o Exército brasileiro, garantindo o resgate do paciente em um local isolado, para atendimento médico adequado. A vítima chegou a Campo Grande por volta da meia-noite.

Neste domingo (5), o peão continuava internado, mas já não corria risco de vida.

O ataque será apurado pela Polícia Militar Ambiental do estado. Segundo depoimento de um colega que acompanhava a vítima em outro cavalo, o ataque aconteceu quando eles passaram perto da carcaça de um animal morto, que provavelmente era consumida pela onça-pintada.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/16:33:38

