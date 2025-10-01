Peão é pisoteado por touro em rodeio na Grande Curitiba e cena choca público; veja vídeo

Foto: Reprodução | As imagens mostram o momento em que o rapaz é derrubado do animal e atingido pelas patas do touro.

A adrenalina de um rodeio por pouco não terminou em tragédia em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O peão goioerense João Vitor Teixeira foi violentamente pisoteado por um touro durante a Expo-Fazenda, no último fim de semana, em uma cena que deixou o público em choque. (Veja o vídeo abaixo)

As imagens, que circulam nas redes sociais e foram repercutidas pelo portal OBemdito, mostram o momento em que João Vitor é derrubado do animal e, sem tempo para reagir, acaba atingido pelas patas do touro enfurecido.

A sequência impressiona pela brutalidade: mesmo após o tombo, o competidor ainda tenta se levantar, dá alguns passos cambaleantes, mas logo desaba novamente, sendo socorrido às pressas pela equipe médica do evento.

O público acompanhou apreensivo cada segundo. Muitos acreditavam que o peão tivesse sofrido ferimentos graves — afinal, as pisadas de um touro podem ser fatais. Mas, para alívio geral, João Vitor escapou da morte.

Apesar do susto e da queda dramática, o peão não sofreu lesões graves. Depois de receber atendimento, já teria retornado para Goioerê, sua cidade natal.

Veja vídeo:

