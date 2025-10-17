Peão guarda como amuleto garra de onça que ficou cravada em perna durante ataque no Pantanal

Peão guarda garra da onça que o atacou como amuleto. — Foto: Arquivo pessoal

Flávio Ricardo do Espírito Santo, de 28 anos, foi atacado por uma onça-pintada no dia 4 de outubro. Ele sofreu ferimentos graves e passou 12 dias internado em Campo Grande.

O peão Flávio Ricardo do Espírito Santo, de 28 anos, atacado por uma onça-pintada enquanto trabalhava em uma fazenda no Pantanal do Paiaguás, em Corumbá (MS), guarda a garra do animal como uma espécie de amuleto, conforme relato da esposa, Sandra Coelho da Silva, ao g1.

A garra foi retirada de sua perna esquerda durante uma cirurgia. Segundo Sandra, o peão se recuperou bem após o procedimento. “Ele está bem, graças a Deus”.

Flávio recebeu alta hospitalar na quarta-feira (15), após 12 dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Na quinta-feira (16), ele retornou com a esposa para Corumbá, onde moram.

O ataque

O ataque ocorreu no dia 4 de outubro, enquanto Flávio retornava do manejo de gado na fazenda. Segundo relato ao Corpo de Bombeiros, ele estava a cavalo quando se aproximou da carcaça de um animal e foi surpreendido pela onça. Ainda de acordo com a esposa, ele conseguiu pedir socorro a um colega por meio de um rádio comunicador.

Flávio sofreu ferimentos graves na cabeça e na perna esquerda, além de cortes nas mãos e braços, e arranhões em outras partes do corpo. Apesar da gravidade das lesões, foi resgatado consciente, orientado e em estado estável.

O caso é acompanhado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Fonte: G1 MS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/16:38:45

