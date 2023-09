Pecuaristas terminam gadão Nelore e Angus com show de peso e qualidade no Pará (Foto>Divulgação)

Também chamou a atenção um gadão Nelore e Angus que deram um show de peso e qualidade no interior do Pará. Assista ao vídeo abaixo e confira essa história.

O gado mereceu destaque no Giro pelo Brasil desta quinta-feira, 28. O tradicional quadro do Giro do Boi apresenta como está o nível de qualidade dos bovinos de corte que estão sendo levados para o abate no País.

O exemplo de produção de bovinos veio do pecuarista Danilo Carvalho de Sousa, da fazenda Duas Ferraduras, no município de Novo Repartimento (PA).

Quem apresentou o gado de destaque foi o originador Rodrigo Fagundes, da unidade da Friboi de Marabá (PA).

Lote de bovinos com genética Angus da fazenda Duas Ferraduras, no município de Novo Repartimento (PA).

Lote de bovinos com genética Angus da fazenda Duas Ferraduras, no município de Novo Repartimento (PA). Foto: Divulgação

A boiada Nelore foi de 108 cabeças semiconfinadas no sistema de terminação intensiva a pasto (TIP). O resultado foi de um peso médio de carcaça de 20,6 arrobas (310 quilos).

Já o lote de bois Angus semiconfinados teve um peso médio por carcaça de 22,6 arrobas (340 quilos).

