Pedágio no Pará começa a ser cobrado na sexta, 15; saiba os valores por tipo de veículo
Pedágio em rodovia no Pará. — Foto: Divulgação / Rota do Pará
Serão quatro praças de pedágio em operação inicial pela concessionária Rota do Pará S.A.: no km 22 da Alça Viária, no km 52,6 da PA-150, no km 112,8 da PA-150 e no km 31,9 da PA-252.
A cobrança de pedágio nas rodovias estaduais concedidas à empresa Rota do Pará S.A. começa a valer a partir desta sexta-feira (15), segundo a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran).
De acordo com o órgão, serão quatro praças de pedágio em operação inicial: no km 22 da Alça Viária, entre Barcarena e Belém; no km 52,6 da PA-150 (entre Nova Ipixuna e Jacundá); no km 112,8 da PA-150 (entre Jacundá e Goianésia do Pará); e no km 31,9 da PA-252 (entre Tailândia e Abaetetuba).
Confira os valores das cobranças por tipo de automóvel:
- automóveis, caminhonetes e furgões com 2 eixos simples pagarão R$ 12;
- caminhões leves, ônibus, caminhão-trator e furgões com 2 eixos duplos terão tarifa de R$ 24;
- automóveis e caminhonetes com semirreboque e 3 eixos simples pagarão R$ 18;
- caminhões, caminhões-trator com semirreboque e ônibus com 3 eixos duplos pagarão R$ 36;
- automóveis e caminhonetes com reboque e 4 eixos simples terão tarifa de R$ 24;
- caminhões com reboque e 4 eixos duplos pagarão R$ 48;
- caminhões com reboque e 5 eixos duplos terão tarifa de R$ 60;
- caminhões com reboque e 6 eixos duplos pagarão R$ 72;
- caminhões com reboque e 7 eixos duplos terão tarifa de R$ 84;
- caminhões com reboque e 8 eixos duplos pagarão R$ 96;
- caminhões com reboque e 9 eixos duplos terão tarifa de R$ 108;
- motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas estão isentas da cobrança;
- veículos oficiais e do Corpo Diplomático também estão isentos da cobrança.
Há descontos de 5% a 50% para usuários frequentes com TAG no veículo, e os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartões, PIX ou pelas TAGs Sem Parar, Taggs, ConectCar e Veloe.
As rodovias terão Bases de Serviços Operacionais (BSO) e Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), com ambulâncias, guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção, caminhões-pipa e atendimento 24h por telefone e WhatsApp (0800 150 1150).
Segundo o diretor-geral da Artran, Luciano Dias, os valores foram definidos em conformidade com o contrato de concessão, após análises técnicas realizadas com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e um verificador independente, para garantir qualidade, segurança e continuidade dos serviços.
Desde o início da concessão, já foram executados serviços de roçada, limpeza, recuperação de pavimento, sinalização, drenagem e iluminação. O plano prevê restauração e duplicação de trechos, implantação de acostamentos, construção de 11 passarelas e criação de quatro pontos de descanso com banheiros, Wi-Fi e estacionamento.
Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/08:33:08
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com