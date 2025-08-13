Pedágios no Pará começam a funcionar na sexta; veja como evitar filas e agilizar pagamento

Tecnologia permite passagem automática nas praças, reduzindo tempo de espera e aumentando o conforto dos usuários. | Foto: Rota do Pará

Descubra como evitar filas no pedágio das estradas do Pará e saiba tudo sobre tarifas, isenções e formas de pagamento.

A partir da meia-noite do dia 15 de agosto de 2025, os motoristas que trafegam pelas principais rodovias estaduais do Pará começarão a pagar tarifas de pedágio em quatro pontos administrados pela Rota do Pará, concessionária responsável pela manutenção e modernização das vias. Até lá, a operação segue em caráter educativo, com equipes nas praças orientando os usuários sobre o funcionamento do sistema.

A medida faz parte da concessão assumida em agosto de 2024 pela Rota do Pará, que administra trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252, PA-151, além da Alça Viária. O contrato prevê investimentos em recuperação, ampliação e manutenção das rodovias ao longo de 30 anos.

Onde haverá cobrança de pedágio?

A cobrança começa em quatro praças localizadas nos seguintes trechos:

PA-150, km 52,60 – entre Nova Ipixuna e Jacundá

PA-150, km 112,80 – entre Jacundá e Goianésia do Pará

PA-252, km 31,90 – entre Moju e Abaetetuba

Alça Viária, km 22,0 – entre Barcarena e Belém

Quais veículos estão isentos?

A isenção é válida apenas para motocicletas, medida que, segundo a Rota do Pará, reconhece a importância desse meio de transporte, especialmente em regiões rurais.

Formas de pagamento

Todas as formas de pagamento serão aceitas: dinheiro, cartão de débito, crédito e também as TAGs eletrônicas — adesivos com chip que permitem a passagem automática pela praça, sem precisar parar. O uso de TAGs oferece desconto progressivo para usuários frequentes.

As operadoras homologadas são: Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy. As TAGs podem ser adquiridas pelo site das operadoras, aplicativos de bancos parceiros, farmácias, postos de gasolina ou em outros pontos físicos de venda.

Modalidades de TAG

Os motoristas podem escolher entre dois modelos de cobrança:

Pré-pago: o saldo é carregado antes da utilização.

Pós-pago: o valor é cobrado mensalmente, em forma de fatura.

Vantagens do uso da TAG

De acordo com a concessionária, o uso das TAGs proporciona mais agilidade e comodidade, reduz o tempo de viagem e evita filas nas praças de pedágio. Além disso, muitas TAGs podem ser utilizadas também em estacionamentos de shoppings, aeroportos e outros estabelecimentos.

Atendimento ao usuário

Em caso de emergência nas rodovias administradas, o motorista pode acionar os serviços da Rota do Pará pelo número 0800 150 1150, que também está disponível via WhatsApp. Guinchos, ambulâncias e equipes de inspeção operam 24 horas por dia.

Investimentos e melhorias

Segundo a concessionária, desde que assumiu a concessão, a Rota do Pará já investiu mais de R$ 245 milhões em melhorias como tapa-buracos, sinalização, limpeza e serviços de apoio ao usuário. O projeto prevê ainda:

Duplicação de pistas

Construção de mais de 240 km de acostamentos

Passarelas e interseções

Sistema de monitoramento

Ampliação da capacidade viária em etapas futuras

Além da melhoria na segurança e fluidez do tráfego, a expectativa é que o projeto gere R$ 2,6 bilhões em impostos para áreas como saúde, educação e segurança, além de R$ 2,9 bilhões em economia pública ao longo das próximas décadas.

ATENTÃO

Com a proximidade do início da cobrança, os motoristas devem se preparar, conhecer os trechos com pedágio e, se possível, adquirir uma TAG para facilitar a passagem. Até o dia 15 de agosto, ainda é possível tirar dúvidas diretamente com as equipes da concessionária nas praças de pedágio, que seguem com atendimento educativo.

